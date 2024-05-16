ВСУ способны на беспрецедентные успехи с западной помощью – чиновник НАТО
Хотя для украинских военных нет ничего невозможного, поддержка Украины сейчас крайне важна. Поэтому союзники между достижением целей НАТО и помощью Киеву должны выбирать последнее. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Украина продемонстрировала миру, что она способна добиться беспрецедентных успехов на поле боя. Нет ничего, что ВСУ не могли бы сделать. Все, что им нужно… это наша помощь. К счастью, помощь уже в пути. И это не может произойти слишком рано", - сказал он.
Адмирал подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческими жизнями.
"В союзных странах неделя есть неделя. В Украине неделя - это мать… отец… ребенок… друг… любимый, потерянные навсегда", - добавил он.
Бауэр заверил, что Украине еще не поздно одержать победу и "свобода Украины не может, не должна и не умрет".
"И союзники, если они столкнутся с выбором между достижением целей НАТО по потенциалу или поддержкой Украины… должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. А потерянные жизни, потеряны навсегда", - продолжил он.
Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность - действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой.
"И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление получить власть за рубежом, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей - даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но более того: они готовы поставить под угрозу благополучие еще многих миллионов людей по всему миру, используя продовольствие, энергию и миграцию в качестве оружия", - резюмировал он.