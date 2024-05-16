Кабмин исключил "Данон Россия" из акционеров Кременчугского молокозавода

Кабинет министров Украины согласовал отчуждение ЧАО Галактон, являющегося членом международной группы компаний Данон, 100% акций ЧАО Кременчугский гормолокозавод в пользу другого члена этой группы — ООО Данон Днепр. Ссилаясь на распоряжение Кабинета министров, сообщает Новое время.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на конец первого квартала 2024 года основным акционером ЧАО Галактон было АО Данон Россия (РФ) — 94,6235%, тогда как остальные 5,3765% принадлежали ЧАО Кременчугский гормолокозавод.

Ранее сообщалось, что Правительство еще в начале полномасштабной военной агрессии, в конце февраля 2022 года, приняло постановление «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного времени», где предусмотрело подобную процедуру.

26 марта 2024 года в него были внесены изменения с описанием условий, в которых Кабинет министров принимает подобные решения о согласовании отчуждения права участия. По имеющимся данным, это первый подобный случай практического его использования.