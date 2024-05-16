В Сербии задержали мужчину, который угрожал президенту Вучичу

В четверг, 16 мая сербские правоохранители задержали мужчину, который угрожал безопасности президента страны Александара Вучича. Об этом пишет Tanjug, сообщает Новое время.

Как пишет агентство, о задержании подозреваемого рассказал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

«Из-за угрозы безопасности президента Республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и удерживается в течение 48 часов» , — заявил он.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич отметил, что ожидает немедленной реакции компетентных государственных органов и подчеркнул, что подобные угрозы поступали и раньше.