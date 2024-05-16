Дефицит в энергосистеме Украины может сохраняться еще два года – эксперт

Дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последней серией массированных российских атак, будет сохраняться в течение двух лет. Такую оценку высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Укринформ.

"В целом мой прогноз – мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы" , – сказал Харченко.

По оценке эксперта, высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому долгосрочных угроз от сетей гораздо меньше, чем от производства электричества.

При этом он отметил, что дефицит мощности будет сохраняться даже в том случае, если энергетики починят часть разбитых российскими атаками энергоблоков.

Как сообщалось, с 00.00 16 мая во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

С 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.