Арсенал ЗСУ пополнился новыми образцами украинского вооружения

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны 18 образцов вооружения и военной техники за прошедшую неделю. Со ссылкой на пресс-центр ведомства, сообщает Новое время.

Всего за первые три месяца 2024 года Минобороны допустило к использованию в войске более 80 образцов оружия и техники украинского производства.

В то же время введено в эксплуатацию 24 образца оружия, прошедших кодификацию за последнюю неделю, добавляет Минобороны.