Минэкономики забронировало от мобилизации работников Glovo и Favbet – нардеп

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.﻿ Об этом заявил нардеп Александр Федиенко, который публиковал соответствующий приказ Министерства экономики от 8 апреля, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что на период мобилизации и военного времени было забронировано военнообязанных работников ООО "Гловоап Украина", ООО "Фавбет Тек", ГП "ССМ", ООО "Виза Украина", ООО "Агри Чейн", ООО "Корт".

В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Военнообязанные работники данных компаний получили отсрочку от мобилизации сроком на 6 месяцев - до 8 октября 2024 года.

Напомним, в мае 2024 года на месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Кроме того, в мае стало известно, что 4 тыс. айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.

На май 2024 года более 4 тыс. айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.