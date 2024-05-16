Отключения электричества могут продлиться до августа – советник Шмыгаля

Отключения потребителей, начавшихся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при больших температурах. Такую оценку высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает Укринформ.

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов" , - сказал Бойко.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

"Если говорить о май, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не столь холодная погода" , - отметил Бойко.

Он пояснил, что с понижением температуры населения начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей" , - сказал советник премьера.

Он подчеркнул, что зима будет "неотвратимо тяжелой" и шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет. И избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду.