Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса заявила, что продолжит политическую и военную поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

В то же время, коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону в соответствии с соглашениями с НАТО.

Примечательно, что Вилдерс, чья политсила одержала победу на парламентских выборах, недавно написал, что "пока PVV борется за Нидерланды, миллиарды улетают за границу", имея в виду апрельское решение выделить помощь Украине на сумму в один миллиард евро.