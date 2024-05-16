В Минздраве рассказали о болезнях, которые угрожают Украине

В Украине сохраняется проблематика бешенства. Сейчас со стороны ветеринарной медицины запрещено использовать дроны и работать в лесополосах, однако такие мероприятия крайне важны для проведения оральной вакцинопрофилактики животных. Об этом рассказал в интервью заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Зеркало недели.

По его словам, в результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах растет количество бродячих животных.

Главный санитарный врач отмечает, что, несмотря на то, что количество укусов существенно не увеличилось, риск бешенства для нашей страны будет оставаться в течение нескольких лет.

Кроме бешенства, актуальна проблематика заболеваний, которые могут передаваться через воду, особенно в тех областях, в которых есть проблемы с водоснабжением. Заместитель главы Минздрава отмечает, что это вспышки вирусного гепатита, аналогичные ситуациям, которые были в Виннице и в Закарпатской области.

В Украине растет количество случаев заболевания ботулизмом из-за употребления продуктов, купленных на стихийных рынках.

Кузин также отмечает, что в течение последних двух-трех лет несколько активизировалась туляремия из-за осложненного процесса дератизации в некоторых областях.

Эта инфекционная болезнь связана с грызунами.

"Поскольку дератизационные меры и мероприятия по очищению территории проводятся сейчас не в полной мере, эта особо опасная болезнь может составлять для нас риски" , - добавляет эпидемиолог.

Игорь Кузин сообщил, что в большинстве стран мира количество неинфекционных заболеваний преобладает над инфекционными, у них произошел так называемый "эпидемический переход".