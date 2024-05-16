Китай о торговле с РФ: Строго контролируем экспорт товаров двойного назначения
Правительство КНР уверяет, что соблюдает правила ВТО по торговле с Россией и строго контролирует экспорт военной продукции и товаров двойного назначения. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию об использовании войсками РФ продукции китайских компаний в войне против Украины.
"Китай взвешенно и ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники гражданского использования", - сказал Ван.
Дипломат повторил, что Китай не является «творцом или участником украинского кризиса» (так в Китае называют войну РФ против Украины), а также что Пекин «не сидел сложа руки», а всячески способствовал мирным переговорам.
"Перекладывание вины на Китай не решит кризис", - подчеркнул он.
Спикер заявил, что между Китаем и Россией есть «обычная» торговля, и призвал не нарушать "законные права и интересы" КНР.
"Обычная торговля Китая с Россией… отвечает правилам ВТО и рыночным принципам, не нацелена на какую-либо третью сторону и не должна подвергаться внешнему вмешательству или принуждению", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.