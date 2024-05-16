В Минэкономики подсчитали апрельскую выручку через Prozorro
В Украине около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro. Об этом говорится на сайте Минэкономики, сообщает Зеркало недели.
Такие данные привела заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Она рассказала, что в апреле заказчики объявили в Prozorro 39,7 тыс. закупок.
Наибольшие затраты пришлись на следующие направления:
- ремонт и реконструкция зданий (12,3 млрд грн);
- лекарства (5,7 млрд грн);
- дорожные работы (4,7 млрд грн);
- закупка электрической энергии (4,7 млрд грн);
- закупки БПЛА (2,6 млрд грн).
«Несмотря на полномасштабную войну, сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который находился до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro», - сказала Надежда Бигун.
По ее словам, министерство направит в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины «О публичных закупках». Он должен утвердить новые инструменты для обеспечения эффективности сложных закупок, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому.
В прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.