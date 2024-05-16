В Минобороны назвали главные опасения в работе е-кабинета призывника

Электронный кабинет военнообязанных должен заработать уже 18 мая. Самые главные риски, что из-за слишком большой нагрузки от желающих обновить данные приложение может "лечь". Также его работе могут помешать хакерские атаки России. Однако над решением этих вопросов в правительстве работают. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает Лига.net.

В пресс-службе МО уверяют, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло".

"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и будут обновлять свои данные. Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн – 16 июля" , – объясняют в Минобороны.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 5447 кибератак против Украины по данным CERT-UA.

"Большинство из них – на правительственные организации, центральные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, коммерческий сектор, транспорт, телеком, ИТ и т.д." , – объясняют в Минцифре.

В частности, атаки на инфраструктуру Дии фиксируются каждый день. В пресс-службе министерства подчеркивают, что начали строить цифровое государство уже в условиях кибервойны.