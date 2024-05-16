Оккупанты обстреляли Высокое на Херсонщине, есть погибший и раненые

Российские террористы сегодня, 16 мая, обстреляли один из населённых пунктов Бериславского района Херсонской области. Есть погибший и раненые. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Как отмечается, 16 мая около 11:10 армия РФ обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района. По предварительным данным, в результате взрывов снарядов один человек погиб, еще четверо местных жителей получили ранения, трое из них госпитализированы.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, враг нанес авиаудар по селу Высокое. В результате "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома и уничтожен автомобиль.

Как отметил Прокудин, пострадали пять человек.

Так, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, которому ориентировочно было 45 лет.

Еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечья. У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двоих мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.

Сообщается, что медики проводят обследование и оказывают помощь потерпевшим.