Украинские военные замедляют темпы наступления России на севере Харьковщины и пытаются сдержать новые российские атаки в нескольких других местах на линии фронта. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Новое время.

Отмечается, что украинские гражданские, которые были эвакуированы в четверг, 16 мая, рассказали, что российские войска ведут боевые действия небольшими подразделениями, которые проскальзывают через лес и проникают в села. Они неожиданно появились на улицах города Волчанск, за который сейчас ведутся бои между двумя армиями.

Алексей Харьковский, сотрудник милиции, который занимается эвакуацией гражданского населения, сообщил, что северные районы Волчанска сейчас находятся под прицелом российских танков, но не полностью контролируются российской армией — такое же положение дел, как и несколько дней назад, что свидетельствует о том, что боевые действия в поселке и вокруг него замедлились, хотя артиллерийские обстрелы происходят часто.

В то же время сообщалось о большем количестве российских обстрелов в других местах, как на востоке Харьковской области, так и дальше на юг, в Донецкой и Запорожской областях.

В частности, российские войска, как представляется, начали новые атаки на село Роботино.

Министерство обороны России заявило, что 15 мая оккупанты якобы взяли Роботино под полный контроль. Украинские официальные лица заявили, что это не соответствует действительности. Прокремлевские военные блогеры также опровергли эту информацию, заявив, что российские войска контролируют лишь часть города.

В то же время попытки России захватить больше территории на востоке Донецкой области не прекращаются. Ожесточенные бои идут вокруг города Часов Яр и в районе к северо-западу от Авдеевки.

«Как по мне, Часов Яр вдвое строже Купянска, а Купянск вдвое строже северной границы» , — сказал Павел, солдат, воюющий на Донбассе, который отказался назвать свою фамилию согласно военному протоколу.

«Харьковская операция очень похожа на то, что произошло ранее с селом Очеретино… Они бьют по нескольким местам, и там, где находят брешь в обороне, заходят» , — добавил он.

Атаки на север Харьковской области сопровождаются предположениями, что нечто подобное может произойти в Сумской области, далее на северо-запад, а также вблизи российской границы. В течение ночи регион обстреливали, а Сумская областная военная администрация сообщила о 183 взрывах вдоль приграничья.