Минобороны Греции опровергло тайные поставки вооружения Украине

Министр обороны Греции Никос Дендиас в четверг опроверг сообщения СМИ о том, что Греция тайно выслала в Украину 250 контейнеров с вооружением, сообщает Европейская правда.

Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы в течение последних двух лет, но пояснила, что не может присылать оружие, критически важное для его обороны. Что касается артиллерии, то Греция уже предоставила либо напрямую, либо через продажу Чешской Республике пушки калибра 155 и 203 мм, а также большое количество снарядов.

"Никакой передачи оружия Украине нет" , – сказал Дендиас депутату от "Новых левых" Сиа Анагностопулу в ходе дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.

"Мы не скрывали, кому и что мы продаем в рамках международных соглашений страны. Мы продаем устаревшие материалы в Чехию и США, экономя при этом ресурсы, учитывая, что только уничтожение этих материалов превысило бы 100 миллионов евро" , – заявил он в парламенте.

Газета Efimeritha ton Syntakton сообщила в своем материале, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах, причем первые два контейнера были отправлены два дня назад со станции Като-Гефира, недалеко от Салоник.

В апреле СМИ сообщили, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Лидерам стран, чьи вооруженные силы имеют более десятка систем Patriot плюс другие, такие как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с какой непосредственной угрозой.