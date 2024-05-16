В "Укрэнерго" прогнозируют улучшение ситуации в энергосистеме на следующей неделе

Ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на следующей неделе, сообщает Экономическая правда.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Однако, по его словам, полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели.

"Текущие ограничения энергопотребления вводятся для всех потребителей и равномерно распределяются между всеми областями. А для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время", - заявил Владимир Кудрицкий.

Напомним:

С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.