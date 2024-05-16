Дания объявила о новой военной помощи Украине на 750 млн евро

Правительство Дании в четверг объявило о новом пакете военной помощи для Украины в размере 5,6 млрд крон (750 млн евро) – почти половина средств направлена на усиление противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Минобороны Дании.

В новый пакет входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин.

"Сегодня мы проинформировали Совет по вопросам внешней политики о новом пакете помощи для Украины. В этом пакете, который является 18-м по счету, акцент делается как на противовоздушную оборону, так и на артиллерию, которая крайне необходима Украине.

Кроме того, мы также резервируем дополнительные средства для прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, так же, как мы выделяем дополнительные средства на предстоящую передачу Украине истребителей F-16, которая запланирована на лето этого года", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На усиление украинской противовоздушной обороны выделено около 2,4 миллиарда крон. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Часть средств идет на обслуживание уже предоставленной техники, что имеет решающее значение для ее долгосрочного эффекта на поле боя.

"Сегодняшней передачей мы удовлетворяем насущную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.

В рамках этого пакета правительство также выделяет дополнительные средства, которые будут инвестированы непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Имеет смысл производить оружие там, где оно используется, и теми, кто его использует. Надеемся, что больше стран смогут вдохновиться этой моделью", – сказал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что ситуация в Украине очень серьезная и Украина нуждается в постоянной поддержке союзников.

"Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и миру. Мы оказываем помощь уже сейчас и готовы к масштабным и долгосрочным инвестициям в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу – это и наша борьба", – заявил он.

Напомним, в апреле премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с польским премьером Дональдом Туском идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Недавно Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.