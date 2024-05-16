Зеленский: Нам удалось добавить уверенности на направлении Волчанска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы в направлении Волчанска на Харьковщине не прекращается, впрочем, украинские силы там уверенно держат оборону, сообщает Украинская правда.

Об это говорит обращение Зеленского 16 мая.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности в направлении Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть.

Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше".

Глава государства отметил, что Россию нужно принудить к реальному, справедливому миру всеми средствами. Он также обсудил оперативную ситуацию в Донецкой области.

"Сегодня также детально проанализировали ситуация в Донецкой области, на соответствующих направлениях: Покровское, Краматорское, другие. Там наибольшее количество боевых столкновений, наиболее жесткие обстоятельства. Обычно это направление не оставляем без внимания".