Россия выслала военного атташе Британии: в Лондоне отреагировали

Россия выслала из Москвы военного атташе Посольства Великобритании в РФ. В Лондоне ответили на решение Кремля, сообщает Деловая столица.

Комментарий обнародовал в своей соцсети Х министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс.

"Высылка Россией атташе по вопросам обороны Великобритании является отчаянным шагом. В то время как российский военный атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашими дипломатами было то, что они олицетворяли непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом его незаконного и варварского вторжения" , — подчеркнул он.

Russia’s expulsion of the UK’s defence attaché (DA) is a desperate move. Whilst Russia’s DA in the UK was acting as a spy, Putin’s only issue with ours was that they personified the UK’s unwavering support for Ukraine in the face of his illegal and barbaric invasion. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 16, 2024

Как сообщалось, 8 мая Великобритания объявила о высылке российского военного атташе, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока действия дипломатических виз для представителей РФ. Это решение явилось следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.