Россия выслала военного атташе Британии: в Лондоне отреагировали
Россия выслала из Москвы военного атташе Посольства Великобритании в РФ. В Лондоне ответили на решение Кремля, сообщает Деловая столица.
Комментарий обнародовал в своей соцсети Х министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс.
"Высылка Россией атташе по вопросам обороны Великобритании является отчаянным шагом. В то время как российский военный атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашими дипломатами было то, что они олицетворяли непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом его незаконного и варварского вторжения", — подчеркнул он.
Как сообщалось, 8 мая Великобритания объявила о высылке российского военного атташе, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока действия дипломатических виз для представителей РФ. Это решение явилось следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.