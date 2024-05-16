В небе Украины зафиксировали российские ударные беспилотники (Обновлено)

Вечером 16 мая в воздушном пространстве Украины зафиксировали ударные российские БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В 22:07 сообщили, что в Сумской и Харьковской области есть угроза применения ударных БПЛА.

В 22:15 стало известно, что группа "Шахедов" из Запорожской следует на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.

В 22:30 сообщили, что "Шахеды" на границе Сумщины и Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины.

В 23:07 воздушники написали, что "Шахеды" в Харьковской области курсируют в направлении Харькова и Чугуева. Также на Полтавщине двигаются в направлении Полтавы.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что работает ПВО, в Харькове были слышны взрывы.

В 23:35 сообщили, что "Шахеды" летят на Полтаву с севера, юга и запада.

Синегубов также сообщил, что в Харькове есть попадание в Холодногорский район. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов в Полтаве.