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Курс валют НБУ на 17 мая

Курс валют НБУ на 17 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 мая, снизился на 15 коп. до 39.4305 за 1 доллар.

Курс евро упал до 42.8452 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0485 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.430500 --0.1466
EUR Евро 42.845200 --0.0049
GBP Фунт стерлингов 49.901300 --0.0054
CHF Швейцарский франк 43.651600 --0.0703
PLN Польский злотый 10.048500 +0.0102

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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