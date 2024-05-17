Курс валют НБУ на 17 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 мая, снизился на 15 коп. до 39.4305 за 1 доллар.
Курс евро упал до 42.8452 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0485 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.430500
|EUR
|Евро
|42.845200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.901300
|CHF
|Швейцарский франк
|43.651600
|PLN
|Польский злотый
|10.048500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.