Курс валют НБУ на 17 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 мая, снизился на 15 коп. до 39.4305 за 1 доллар.

Курс евро упал до 42.8452 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 1 коп. до 49.9013 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 7 коп. до 43.6516 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп. до 10.0485 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.430 500 EUR Евро 42.845 200 GBP Фунт стерлингов 49.901 300 CHF Швейцарский франк 43.651 600 PLN Польский злотый 10.048 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.