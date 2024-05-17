Ночью ПВО сбила все 20 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 17 мая русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 20 запущенных "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили беспилотники типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В то же время по состоянию на 7:55 в Одесской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.