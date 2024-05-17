Генштаб: Ситуация в Волчанске контролируемая, РФ пытается прорвать оборону

Генеральный штаб ВСУ сообщил о контролируемой ситуации в Волчанске Харьковской области по состоянию на конец суток 16 мая.

Об этом говорится в возведении Генштаба по состоянию на 23:30 16 мая.

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражены восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. По состоянию на конец суток 16 мая потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из личного состава и 21 единицу вооружения и военной техники.

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении противник восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Северском направлении отражены четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово – Выемка. В ходе оборонных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируема.

На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск.

Две атаки врага наши защитники отбивают на направлениях Бахмут – Клещеевка, Опросное – Андреевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку. Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

В целом ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно.