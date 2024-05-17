РФ потеряла в Украине еще 1400 военных, два самолета и вертолет - Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла примерно 1410 военных, 18 танков, 38 артсистем, два самолета, вертолет и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили: