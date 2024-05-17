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РФ потеряла в Украине еще 1400 военных, два самолета и вертолет - Генштаб

РФ потеряла в Украине еще 1400 военных, два самолета и вертолет - Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла примерно 1410 военных, 18 танков, 38 артсистем, два самолета, вертолет и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 489 870 (+1 410) человек,
  • танков − 7 547 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 552 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед,
  • РСЗО − 1 071 (+1) ед,
  • средств ПВО − 800 (+2) ед,
  • самолетов − 353 (+2) ед,
  • вертолетов − 326 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 073 (+45) ед,
  • крылатых ракет − 2 200 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 062 (+7) ед.

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