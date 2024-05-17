РФ потеряла в Украине еще 1400 военных, два самолета и вертолет - Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла примерно 1410 военных, 18 танков, 38 артсистем, два самолета, вертолет и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 489 870 (+1 410) человек,
- танков − 7 547 (+18) ед,
- боевых бронированных машин – 14 552 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед,
- РСЗО − 1 071 (+1) ед,
- средств ПВО − 800 (+2) ед,
- самолетов − 353 (+2) ед,
- вертолетов − 326 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 073 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 200 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед,
- специальной техники – 2 062 (+7) ед.