В Минобороны РФ убеждают, что отбили атаку 108 украинских беспилотников

Российское Минобороны заявило, что ночью 17 мая территорию РФ и временно оккупированного Крыма якобы атаковали 108 украинских воздушных и морских дронов и что якобы всех их сбили.﻿, сообщает Украинская правда.

Российское ведомство уверяет, что все БПЛА и безэкипажные катера ВМС Украины якобы удалось или перехватить, или уничтожить.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БпЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БпЛА над территорией Краснодарского края, 6 БпЛА над территорией Белгородской области и 1 БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря" , – говорится в сообщении.

Информация, которую публикует российское Минобороны, идет в разрез с тем, что публикуют российские паблики и местные власти.

В частности, сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом были порт и нефтебаза. На видео, которые публикуют российские Telegram-каналы, видно пожар. Местные жители сообщали об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти. Также писали, что городе исчез свет. "Прилеты" подтверждали и российские "военкоры".

У Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Під ударом порт і нафтобаза. pic.twitter.com/NxIYQiOV3R — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Движение по улице Магистральной полностью перекрыто.

Администрация Новороссийска запретила жителям выходить из дома, родители местных школьников утром начали получать сообщения, что детям не нужно идти в учебные заведения. При этом власти традиционно заявили о "безуспешной попытке атаки" и о сбитии 10 БПЛА.

Сообщалось, что 2 БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ. На территории НПЗ возник пожар.

Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ pic.twitter.com/01909zau5H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Губернатор Белгородской области РФ Геннадий Гладков заявил, что дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе. По его словам, один из беспилотников попал в автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

Оккупационные власти Севастополя также сообщали об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверял, что несколько дронов якобы уничтожили и что "ущерба гражданской инфраструктуре нет". А частичное отключение света он объяснил отключением части оборудования подстанции "Севастополь", на которую якобы упали обломки сбитых БПЛА.

При этом Развожев принял решение отменить занятия в школах и детсадах Севастополя и заявил, что на восстановление работы подстанции "Севастополь" понадобится около суток.