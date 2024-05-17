Генштаб: На севере Волчанска ВСУ проводят зачистку и не дают оккупантам закрепиться

За минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение с оккупантами, из них 11 - на Харьковщине. Защитники осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.﻿﻿ Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение и это на полсотни больше, чем неделю назад.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак. Бои шли в частности в районах населенных пунктах Липцы, Старица, Волчанск. Враг продолжает испытывать огневое поражение из нашей артиллерии и БПЛА. Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться. За минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 320 человек убитыми и ранеными, а также 43 единицы вооружения и военной техники" , – сказал Лиховий.

За минувшие сутки оккупанты совершили 4 ракетных и 112 авиаударов, 98 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 10 атак на позиции ВСУ.

На Лиманском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов, в том числе и в Серебрянском лесничестве на Луганщине.

На Северском направлении защитники отбили 5 атак противника, на Краматорском - 22 атаки, на Покровском - 41 атаку, на Кураховском - 16 атак, на Времовском - 12 атак.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 13 атак оккупантов.

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 2 пунктам управления оккупантов, 2 артиллерийским системам, 1 пункту управления БПЛА и 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.