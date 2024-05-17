В Киеве демонтировали "церковь-МАФ" на территории музея истории Украины

17 мая в Киеве демонтировали здание, которое вопреки законодательству самочинно возвело религиозное общество УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра". По документам это было три киоска по 20 м кв, откуда появилось название "храм-МАФ", сообщает Медиацентр Украина.

"Национальный музей истории стремится обеспечить максимальный доступ украинцев к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если есть все законные основания.

В планах музея – использование территории и, в частности, освобожденного участка для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных как древнему прошлому, так и современной истории Украины. Также в будущем планируются археологические исследования участков, до сих пор не изученных или не ставших экспозиционными объектами" , – отметил директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Постройка сооружения состоялась с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам" , – рассказала директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Наталия Панченко.

Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 религиозная община УПЦ МП была обязана самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Неоднократно за невыполнение решения суда на нарушителя налагался не уплачиваемый штраф.

Для выполнения работ по демонтажу необходимо оборудование и лицензирование. Это работы повышенной опасности, и для их выполнения необходима организация с соответствующим лицензированием.

У музея не было собственных средств на демонтаж, поэтому объявил о сборе 772 тысяч гривен для сноса "храма-МАФа". За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен. Донатили 2266 человек. Самые два доната – по 30 тысяч гривен, а самый маленький – 10 копеек.

Государственная исполнительная служба, которая является ключевой в обеспечении исполнения решения суда, привлекла подрядчика – строительную компанию "Смайл констракшн".

Компания получит 772 тысяч гривен на выполнение работ. Поскольку компания проявила инициативу провести все работы бесплатно, после уплаты налогов и предоставления финансовой отчетности остаток средств компания перечислит на ВСУ.

За избыточные средства, полученные во время сбора и находящиеся на балансе Музея, приобретены сопутствующие материалы для сноса сооружения. За израсходованную сумму Музей отчитается перед общественностью.

Движущиеся предметы по начинке снесенного здания по постановлению госисполнителя будут переданы в Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра». Заповедник располагает необходимыми площадями для хранения этих вещей и уже предоставил письменное согласие.

Напомним, название "храма-МАФа" "Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы" было избрано исключительно с целью введения в заблуждение, смешивания понятий, создания иллюзии древности незаконного сооружения и правопреемства между ней и Десятинной церковью, остатки фундаментов которой находятся в непосредственной близости к самострою. Показательно и то, что настоятелем здесь был Гедеон (Юрий Харон) – лицо, имеющее несколько гражданств, в том числе русское.