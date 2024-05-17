Госдеп: Новая помощь США приведет к реальным изменениям на фронте

Администрация США уверена, что предоставление Украине новых пакетов военной помощи приведут к реальным изменениям на поле боя. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает Укринформ.

"Мы знаем, что сейчас сложное время (для Украины – ред.), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении $2 млрд. дополнительной поддержки в виде иностранного военного финансирования. Эти средства пойдут не только на Программу оборонного предпринимательства Украины, но и для дальнейшего усиления возможностей ВСУ.

Напомним, в конце апреля президент США Джо Байден подписал закон с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности Америки, включающий, в том числе, более $60 миллиардов для Украины.