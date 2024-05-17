В МИД Китая заявили, что Россия "настроена на переговоры" с Украиной

Российский глава Владимир Путин на неофициальной встрече в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия настроена на решение украинского вопроса путем политических переговоров и готова продемонстрировать искренность в этом отношении. Об этом заявили в МИДе КНР, сообщает Укринформ.

Как отметили в ведомстве, после официальных переговоров в составе делегаций днем, главы Китая и России еще раз встретились в четверг вечером в правительственном квартале Пекина Чжуннаньхай, где "вместе пили чай и в непринужденной атмосфере подробно обсуждали стратегические вопросы, представляющие в частности общий интерес". провели углубленный обмен мнениями о "украинском кризисе" (так в Китае называют войну России против Украины).

В сообщении говорится, что Си подробно рассказал о последовательной позиции и усилиях Китая по содействию политическому решению "украинского кризиса", подчеркнув, что нужно решать первопричину проблем и учитывать и нынешнюю, и долгосрочную перспективу.

"Суть моей инициативы по глобальной безопасности состоит в том, чтобы отстаивать общую, всеобъемлющую и устойчивую концепцию безопасности. Поэтому, по нашему мнению, основой решения относительно "украинского кризиса" должно быть построение сбалансированной, эффективной и устойчивой новой архитектуры безопасности в Европе" , - цитирует лидера страны МИД.

Си повторил, что Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием сторон и обсуждением всех вариантов, и заверил в своей готовности продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.

"Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами для укрепления единства и сотрудничества, совместно защищать международную справедливость и способствовать мировому миру и совместному развитию" , - заявил лидер Китая.

Путин, в свою очередь, представил взгляды и позицию Москвы относительно войны РФ против Украины, отметив, что "Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая в украинском вопросе" и поддерживает намерения Китая и дальше играть важную роль в его политическом урегулировании.