Зеленский объяснил прорыв границы на Харьковщине недостаточностью систем ПВО

Президент Владимир Зеленский дал понять, что если бы у Украины было достаточно западных систем противовоздушной обороны, российские войска не смогли бы штурмовать Харьковскую область.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает Украинская правда.

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией" , – сказал он.

По словам Зеленского, украинским воинам было "непросто" из-за 8-месячной паузы в принятии решений партнерами о передаче нового оружия Украине.

Еще в апреле Институт изучения войны (ISW) проанализировал, что из-за недостатка у Украины ПВО на фронте российская авиация поддерживает последовательное и быстрое продвижение россиян на земле.