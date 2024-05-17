Зеленский о Харьковской области: Оккупантам удалось продвинуться максимум на 10 км

Украине удалось стабилизировать российские войска в Харьковской области там, где они находятся. Также были применены резервы. Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Лига.net.

Украинский лидер сообщил о предметной встрече с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами Юрием Содолем и главой государственной пограничной службы Сегеем Дейнеко.

По словам Зеленского, на сегодня Силы обороны стабилизировали россиян "там, где они сейчас находятся", а самая глубокая точка их продвижения составляет 10 км.

"На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения – и не было. А у нас очень мощные бригады, я им благодарен" , – отметил он.

Пока Украина усилила несколько направлений отдельными батальонами, которые можно было забрать "где-то из резерва" и из некоторых направлений, подытожил президент.