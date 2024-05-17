В Сенате США разделились мнения о разрешении на удары Украины по территории РФ

Американские сенаторы рассказали, должна ли измениться позиция США по ударам западным оружием по России, особенно на фоне наступления в Харьковской области, сообщает Голос Америки.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы.

"Я поддерживаю использование Украиной предоставленного американского оружия, в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие – нет, я бы рассматривал их избирательно. Но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем" , - сказал он.

Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России ошибочен.

"На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроуправлять тем, как Израиль защищается от ХАМАСа" , - сказал сенатор и добавил, что не предоставление администрацией Бадейна дальновидного оружия "дал россиянам преимущество и возможность атаковать Украину, без возможности украинцев остановить их".

Зато сенатор-демократка Темми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины некогда, вместо этого нужно присылать Украине больше поддержки и как можно скорее.