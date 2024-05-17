В Сенате США разделились мнения о разрешении на удары Украины по территории РФ
Американские сенаторы рассказали, должна ли измениться позиция США по ударам западным оружием по России, особенно на фоне наступления в Харьковской области, сообщает Голос Америки.
Сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы.
"Я поддерживаю использование Украиной предоставленного американского оружия, в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие – нет, я бы рассматривал их избирательно. Но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем", - сказал он.
Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России ошибочен.
"На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроуправлять тем, как Израиль защищается от ХАМАСа", - сказал сенатор и добавил, что не предоставление администрацией Бадейна дальновидного оружия "дал россиянам преимущество и возможность атаковать Украину, без возможности украинцев остановить их".
Зато сенатор-демократка Темми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины некогда, вместо этого нужно присылать Украине больше поддержки и как можно скорее.
"Я считаю, что сейчас нам нужно сохранить этот запрет, но мы обязательно будем говорить с администрацией о следующих шагах. Я соглашаюсь, что помощь должна была поступить в Украину еще полгода назад, когда мы проголосовали в Сенате. Но, к сожалению, бывший президент Трамп и члены Палаты представителей играли в игры, что нанесло ущерб нашим друзьям, в частности в Украине. Поэтому теперь, когда помощь поступает, нам нужно продолжать присылать как можно больше поддержки", - сказала она и добавила, что инициатива по снятию запрета на использование американского оружия. для ударов по российским территориям должно поступить от администрации.