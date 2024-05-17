Зеленский об "олимпийском перемирии": Звучит, как неживая история

Президент Владимир Зеленский относительно идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, ведь ничто не помешает России, например, заехать техникой ближе, а потом "включить наступление".﻿﻿ Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, сообщает Украинская правда.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?