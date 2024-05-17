Зеленский рассказал об отношении к запрету ударов западным оружием по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что запрета на использование западного оружия для ударов по территории РФ не должно быть, поскольку речь идет не о наступлении Украины, а о защите, сообщает Радио Свобода.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территорию России. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то именно. Это предупреждение" , – сказал он 16 мая во время встречи с журналистами.

Зеленский также отметил, что у пограничных РФ также есть "серая зона".

"У них там выселения людей и т.д. У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам" , – добавил он.

14 мая издание Politico со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США сообщило, что политика администрации Байдена по поводу запрета использования Украиной предоставленного США оружия для ударов по территории России не изменилась. Источники Politico заявили, что военная помощь США Украине предназначена "для обороны, а не для наступательных операций" на территории России.

Аналитики Институт изучения войны заявили, что украинская операция по нанесению ударов по системам в России, непосредственно поддерживающим наступательные наземные операции России на севере Харьковской области, по своей сути была бы оборонной, и характеризовать такую попытку как "наступление" было бы некорректно.

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