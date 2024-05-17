Зеленский: На Западе опасаются проигрыша России в войне с Украиной
Страны Запада опасаются проигрыша России в войне. Но это так не работает, и они должны дать Украине оружие для победы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал Зеленский.
Но, как заявил президент, "так оно не работает".
"Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - добавил он.