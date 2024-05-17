Сырский: РФ расширила зону активных боевых действий почти на 70 км
Главком ВСУ Александр Сырский после визита на фронт сообщил, что российские войска расширили зону боевых действий почти на 70 километров.
Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.
"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", – говорится в сообщении.
Сырский отмечает, что основные усилия РФ сосредоточили на направлении Стрелка - Липке и на захваченных Волчанска, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл украинских войск.
Для этого, по словам главкома, оккупанты создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника "Север", в состав которого вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.
"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.
В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям", – написал Сырский.
Главком отмечает, что украинские силы должны максимально эффективно использовать преимущество у ударных беспилотников в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии.
"Именно этому вопросу, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа.
Поработал во всех бригадах, ведущих боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, защищающего Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны. Объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении", – отметил он.
Главком добавляет:
"Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов".