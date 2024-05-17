ВСУ ведут тактические штурмовые действия на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Украинские военные проводят штурмовые действия в Купянском направлении для усиления оборонных позиций и улучшения тактического положения.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 17 мая.

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на предотвращении продвижения врага в глубину украинской территории, срыве враждебных планов по установлению контроля над всей территорией Донецкой области и частью Харьковщины.

С начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых продолжаются. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением семи ракет и четыре авиационных удара, 35 ударов дронами-камикадзе, осуществили более 570 обстрелов позиций наших войск.

В Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.

На Купянском направлении продолжаются две атаки противника по направлениям Крохмальное - Берестово и Коломыйчиха - Мясожаровка. Ситуация контролируется. Нашими войсками ведутся штурмовые действия для улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Ольшана.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Силами обороны отбита одна атака, четыре продолжаются на направлениях Соледар-Раздоловка, Берестово-Вымка, Николаевка-Раздоловка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия по направлениям Берховка-Калиновка; Бахмут-Клещиевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжается шесть атак противника на направлениях Очеретино-Новоалександровка и Тоненько-Уманское.

На Кураховском направлении противник предпринял семь попыток прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинка-Георгиевка, Славно-Новомихайловка, Славно-Парасковеевка, Солодко-Водяное, Солодко-Константиновка. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение в направлении Заветное Желание-Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки на направлении Олешковские Пески – Крынки, Казачьи Лагеря – Крынки. В ходе боев противник успеха не имел, потерь позиций не допущен, данные по потерям российских оккупантов уточняются.