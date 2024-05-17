ГБР задержало угольного бизнесмена Кропачева – источники

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, сообщает Экономическая правда.

По данным следствия, через свое предприятие и должностных лиц Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.

Напомним, Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа). В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса и Луганской области, а в 2017-м — шахту "Краснолиманская".

Как писало издание, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал. Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.

В 2023 году "Укрдонинвест" стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Однако в конце концов Кропачев отказался от покупки порта.