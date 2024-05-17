Зеленский об обеспечении снарядами: Впервые ни одна бригада не жалуется

В первый раз за годы войны ни одна бригада не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает Левый берег.

По его словам, отсутствие недостатка наблюдается уже в течение двух месяцев. Однако впереди еще много работы по поставкам.

"Даже к чешской инициативе у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит за последние 2 месяца. Всем еще придется очень много работать. Чешская инициатива будет идти. О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры.

Мы сейчас открываем инициативу, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов, РЭБ именно в это конкретное направление. Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег" , – сказал президент.

Чешская инициатива

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Павел призвал стран-союзников помочь собрать деньги на покупку оружия.

Ряд государств сразу согласились выделить средства. Среди них – Португалия, Финляндия, Германия, Литва и другие.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что в рамках чешской инициативы о приобретении боеприпасов для Украины цифра может возрасти с 800 тысяч до 1,5 млн.

В апреле в Чехии сообщили, что идентифицировали более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами Евросоюза, которые можно приобрести для Украины.

В мае в Латвии решили выделить на чешскую инициативу 10 млн. евро.