Ограничение азартных игр: Кабмин выполнил решение СНБО

Кабмин по указанию СНБО принял решение о дополнительном государственном регулировании азартных игр, в частности, о запрете использовать в рекламе азартных игр военную символику.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Принято решение во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20.04.2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 N 234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей" , - говорится в сообщении.

По данным нардепа Ярослава Железняка, правительственное постановление предусматривает:

1. Ограничение рекламы (в том числе использование символики военных).

2. Регистрация организаторов азартных игр в сети Интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена.

3. При проведении азартных игр в Интернете организаторы азартных игр обязаны:

Ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;

Лимит средств;

Максимальное время непрерывной игры.

4. Блокировка нелегальных сайтов

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.