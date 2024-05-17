Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы касательно мира в Украине. Будапешт объяснил это тем, что якобы не была учтена позиция России.﻿ Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он заявил, что якобы после исключения россиян из Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была упущена.

"Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец-то нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом" , - считает Сийярто.

Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, признающую формулу мира, предложенную Украиной. По его словам, должны быть учтены другие "мирные планы".

"Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Рады не было" , - добавил он.

Позиция Венгрии по поводу войны

Следует отметить, что Венгрия едва ли не единственная страна ЕС, власть которой часто критикует Украину. Именно Венгрия блокировала решение ЕС по евроинтеграции Украины.

Будапешт также выступал против выделения Украине финансовой помощи, а также блокирует введение новых санкций против России.

Страна не оказывала украинской армии военной помощи. Также в СМИ сообщали, что власти Венгрии запретили транспортировать через венгерскую территорию оружие для Украины.