В Минобороны уверяют, что е-кабинет военнообязанного заработает с 18 мая

Электронный кабинет, в котором мужчины призывного возраста могут обновить данные, должен заработать с 18 мая. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Радио Свобода.

"Должен заработать (с 18 мая – ред.). Но следует отметить, что это такая MVP-версия так называемая (Minimum viable product, версия продукта с минимальным набором функций – ред). То есть в дальнейшем будут дополнительные настройки в электронном кабинете. Это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего, речь идет об электронной почте, о телефоне и месте жительства" , – говорит Лазуткин.

Представитель говорит, что уже видел и листал новое приложение, и уверяет, что с его помощью обновить данные можно будет очень быстро.

"Заработает так или иначе электронный кабинет, и в течение 60 дней эту обязанность об уточнении своих данных можно будет выполнить за 10–15 минут в смартфоне. Я уже видел эту версию, полистал ее на телефоне.

И там все максимально просто. ІD-банкинг, и дальше просто тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь. Ну и по большому счету - простая процедура для любого человека, который использует приложения. А это будет приложение "Резерв+". И соответственно, мне кажется, это наиболее такой простой путь, особенно для молодежи, которая просто таки живет фактически в смартфонах" , - говорит Лазуткин.

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Это решение поддержали 283 народных депутата - преимущественно из властной партии "Слуга народа" и союзных ей фракций и групп. Из окончательного варианта документа исчезло положение об условиях демобилизации военных. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете военнообязанного. Также военнообязанные во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

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