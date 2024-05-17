Вместо США и ЕС: Китай переориентирует электромобили на новые рынки

Не имея доступа к американским рынкам и подвергаясь нападкам в Европе, китайские производители электромобилей сосредоточились на странах, где им рады. Одна из крупнейших - Бразилия. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

"BYD и Great Wall Motor уже доминируют в продажах электромобилей на шестом по величине автомобильном рынке мира. Теперь эти два китайских гиганта строят заводы и там - что поможет им продавать автомобили без тарифов по всей Латинской Америке, так же как президент Джо Байден обещает 100% тарифы в США" , - пишет агентство.

Это может стать примером для других отраслей и регионов. Китайские мощные производители подняли шум во всем мире, поскольку дешевый экспорт угрожает источникам существования местных фирм и рабочих. Если они хотят охватить больше глобальных потребителей - а в условиях ценовых войн, бушующих на родине, они хотят - пекинские компании находятся под давлением необходимости инвестировать, производить и нанимать работников на зарубежных рынках, а не просто отправлять туда товары.

BYD надеется начать производство к середине 2025 года на новом заводе, который станет первым за пределами Азии. Great Wall стремится опередить этот показатель на несколько месяцев - начать производство внедорожников вблизи Сан-Паулу до конца этого года.

"Китайские бренды должны инвестировать за пределами Китая, чтобы избежать усиления протекционизма" , - говорит директор по институциональным связям Great Wall в Бразилии Рикардо Бастос.

Согласно недавнему исследованию, в Юго-Восточной Азии прямые китайские инвестиции в прошлом году выросли почти в четыре раза. В автомобильной промышленности BYD имеет большой проект в Венгрии, а Chery Automobile в прошлом месяце объявила о планах производства в Таиланде.

По данным аналитического центра Rhodium Group, в целом китайские иностранные инвестиции в цепочку создания стоимости электромобилей в 2023 году, вероятно, установят рекорд, превысив 30 миллиардов долларов.