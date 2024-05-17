Россияне наносят удары по Харькову: есть погибшие и раненые (Обновлено)
Российские оккупационные войска днем 17 мая наносят удары по украинскому Харькову, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Прямая речь Синегубова:
"Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!"
По данным мэра, "прилетов" было несколько, на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено: По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.
По состоянию на 15.50 известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины.
По состоянию на 16.30 местные власти сообщили о двух погибших и тринадцати раненых.
Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии, отмечает Синегубов.