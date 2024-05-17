ЕС принял решение о запрете вещания четырех российских СМИ

Страны-члены ЕС ввели санкции против четырех российских СМИ, запретив им вещание и публикации на территории Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Санкции ввели против таких российских СМИ:

"Голос Европы";

"РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".

Как отметили в Еврокомиссии, Россия принимает участие в непрерывной и согласованной пропаганде, а также в действиях по манипулированию информацией, нацеленных на гражданское общество в ЕС и соседних странах, серьезно искажая и манипулируя фактами.

"Эти пропагандистские акции были направлены через ряд СМИ, постоянно или косвенно контролируемых руководством Российской Федерации. Такие действия представляют значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС" , - добавили в Еврокомиссии.

Санкции ЕС против России

Европейский союз ввел уже 13 пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину.

В начале апреля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций против России. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ.