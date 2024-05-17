Премьеру Словакии сделали еще одну операцию: его состояние очень тяжелое

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес очередную операцию после покушения на его жизнь 15 мая, его состояние остается очень тяжелым, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила директор больницы Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова со ссылкой на Aktuality.

Фицо сделали операцию, которая длилась менее двух часов. Врачи решили провести еще одну операцию на основе контрольной компьютерной томографии, чтобы удалить оставшиеся после огнестрельного ранения некротические ткани.

Состояние премьера стабильное, но все еще очень тяжелое. Он находится в сознании и лежит в отделении анестезиологии и реанимации.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что понадобится еще несколько дней для мониторинга состояния здоровья премьер-министра. Впрочем, работа страны не остановлена и все процессы продолжаются.

"Состояние стабильное, пациент сегодня также стабильный" , — добавил он.

Как сообщалjcm, 15 мая в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства. По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

После покушения Фицо экстренно доставили в больницу и прооперировали. Директор больницы в Банске-Быстрице Мириам Лапуникова отмечала, что премьер находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний поэт Юрай Цинтура.

Ранее еще один пророссийский политик, одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его коллега из Словакии Роберт Фицо находится между жизнью и смертью после покушения на него.