Армия РФ нанесла авиаудары по поселку Купянск-Узловой, ранена женщина

Днем 17 мая российские военные сбросили нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. В результате атаки пострадала 74-летняя женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает МВД, Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 17 мая ориентировочно в 12:35 оккупанты нанесли авиаудары по поселку Купянск-Узловой. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома, хозяйственные постройки. Получила ранения 74-летняя женщина".

Предварительно, Россия атаковала населенный пункт тремя авиабомбами. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.