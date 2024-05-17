Российские авиаудары по Харькову: количество погибших и раненых возросло (Обновлено)

В Харькове до трех возросло количество погибших от ударов управляемыми авиационными бомбами. Также увеличилось количество раненых - их уже 28, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Прямая речь Терехова:

"25 раненых. Погибших двое. И еще двое спасенных".

По состоянию на 17.40 Синегубов сообщал о 19 пострадавших людях. Среди них было 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. Отмечалось, что 4 человека в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем.

Как уточнил глава области, погибшие двое мужчин были в возрасте около 45 лет.

Обновлено: В 20.32 Терехов написал, что количество раненых и убитых из-за российской атаки возросло.

"Убитых россиянами трое, раненых 28".

Что предшествовало:

17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

Возникли пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.