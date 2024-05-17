Российские удары по Харькову: 2 погибших, количество раненых возросло до 25

В Харькове до 25 человек возросло количество пострадавших от ударов управляемыми авиационными бомбами, местные власти также уточнили возраст двух погибших мужчин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Прямая речь Терехова:

"25 раненых. Погибших двое. И еще двое спасенных".

По состоянию на 17.40 Синегубов сообщал о 19 пострадавших людях. Среди них было 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. Отмечалось, что 4 человека в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем.

Как уточнил глава области, погибшие двое мужчин были в возрасте около 45 лет.

Что предшествовало:

17 мая российские оккупационные войска, по предварительным данным ОВА, нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

Возникли пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.