МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом

Зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

В МИД сообщили, что отныне наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - пояснили в МИД Украины.

Что предшествовало

С 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения прекратили предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.

При этом данное решение резко восприняла часть общества. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что лично поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".